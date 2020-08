Elisa Isoardi, divina senza trucco e OO di fuori: “Ma dove le nascondevi?” (Di lunedì 17 agosto 2020) È un addio senza ritorno quello che i telespettatori devono dare a La Prova del cuoco, celebre programma televisivo gastronomico, battezzato e condotto per sedici anni da Antonella Clerici, e per quattro da Elisa Isoardi. Quest’ultima ha saputo sostituire egregiamente il ruolo della collega dai riccioli d’oro, ma adesso per lei bolle in pentola un’altra avvincente esperienza sul piccolo schermo, una trasmissione sulla medicina in onda su Rai Uno: Check Up. Sicuramente è una grande svolta quella che sta per vivere, professionalmente parlando, la bellissima ed affascinate conduttrice televisiva. Come del resto quella che ha vissuto recentemente in ambito amoroso, ci sarà qualcuno nel suo cuore oggi? I pretendenti ovviamente non mancheranno, ma Elisa Isoardi ... Leggi su tuttivip

zazoomblog : Elisa Isoardi non perde la passione per la cucina: dai social dà la ricetta delle sue polpette di bollito - #Elisa… - GossipItalia3 : Elisa Isoardi oggi ammaliante a bordo piscina, sguardo ipnotico e mise accattivante: «Senza precedenti»… - infoitcultura : Elisa Isoardi, la foto dolcissima con il nipote Alessio - infoitcultura : Elisa Isoardi rompe il silenzio: “Ecco la situazione attuale” (FOTO) - infoitcultura : Elisa Isoardi seno in mostra in un selfie, imperiosa – FOTO -