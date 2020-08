Coronavirus, 3.015 nuovi casi in Francia: si teme seconda ondata epidemica (Di lunedì 17 agosto 2020) In Francia il forte rimbalzo di casi di Covid e il costante aumento di pazienti in terapia intensiva fanno temere una prossima seconda ondata epidemica e accrescono la pressione sul governo del presidente... Leggi su feedpress.me

paolorm2012 : Coronavirus ultime notizie: in Francia 3.015 nuovi positivi. Oms: nel mondo 294mila casi in 24 ore, numero più alto… - AndreaLompio53 : ' #coronavirus: in Francia 3.015 nuovi positivi. Oms: nel mondo 294 mila casi in 24 ore: numero più alto da inizio… - disurban : RT @aristocoso: @salieri_andrea @infilapersei Aggiornamento al 16 Agosto 2020 La Truffa Coronavirus 771.918 Malaria 614.400 Suicidio 671.7… - aristocoso : @salieri_andrea @infilapersei Aggiornamento al 16 Agosto 2020 La Truffa Coronavirus 771.918 Malaria 614.400 Suicid… - gilda_f : RT @RicCavalier: Intanto in Francia nelle ultime 24 ore si sono registrati 3.015 nuovi contagi, ancora in crescita rispetto a ieri. #corona… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 015 Coronavirus, 3.015 nuovi casi in Francia: si teme seconda ondata epidemica Gazzetta del Sud Coronavirus, 3.015 nuovi casi in Francia: si teme seconda ondata epidemica

In Francia il forte rimbalzo di casi di Covid e il costante aumento di pazienti in terapia intensiva fanno temere una prossima seconda ondata epidemica e accrescono la pressione sul governo del presid ...

Covid-19 in Ue, gli scenari del fashion

Continua a crescere il timore in Europa per la seconda ondata di coronavirus che già da settimane sta coinvolgendo diversi Paesi. Tra le situazioni più preoccupanti c'è quella Francia, che per il seco ...

In Francia il forte rimbalzo di casi di Covid e il costante aumento di pazienti in terapia intensiva fanno temere una prossima seconda ondata epidemica e accrescono la pressione sul governo del presid ...Continua a crescere il timore in Europa per la seconda ondata di coronavirus che già da settimane sta coinvolgendo diversi Paesi. Tra le situazioni più preoccupanti c'è quella Francia, che per il seco ...