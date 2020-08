Benevento, i convocati di Inzaghi per il ritiro: c’è Glick (Di lunedì 17 agosto 2020) Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro del Benevento che si svolgerà a Seefeld Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il ritiro del Benevento che si svolgerà a Seefeld, in Tirol, dal 17 al 30 agosto 2020. PORTIERI: Piergraziano Gori, Igor Lucatelli, Nicolò Manfredini, Lorenzo Montipò; DIFENSORI: Francesco Rillo, Federico Barba, Luca Antei, Luca Caldirola, Davide Gentile, Kamil Glik, Gaetano Letizia, Christian Maggio, Christian Diego Pastina, Alessandro Tuia, Massimo Volta; CENTROCAMPISTI: Abdallah Basit, Lorenzo Del Pinto, Perparim Hetemaj, Riccardo Improta, Roberto Insigne, Oliver Kragl, Davide Masella, Siriki Sanogo, Pasquale Schiattarella, Andres ... Leggi su calcionews24

