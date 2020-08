Coronavirus risalita contagi, Salvini: «Il problema non sono i ragazzi che ballano ma quelli che sbarcano» (Di domenica 16 agosto 2020) La risalita del numero dei contagi da Coronavirus in Italia si fa sempre più preoccupante: i dati delle ultime ore registrano 629 nuovi casi e 4 decessi. Il bollettino diramato ieri, sabato 15 agosto, dal Ministero della Salute parla di 253.438 contagi complessivi nel Paese, di cui 203.640 guariti e 35.392 morti. I casi attivi in Italia sono 14.406, di cui 764 in ospedale, 13.587 in isolamento domiciliare e 55 in terapia intensiva. E mentre in alcune regioni di Italia si cerca di correre ai ripari prima del temutissimo secondo lockdown, per Matteo Salvini il problema della risalita dei contagi non riguarda ‘strettamente’ il Belpaese. Leggi anche >> Covid seconda ondata, Vaia (direttore Spallanzani): «No, ... Leggi su urbanpost

