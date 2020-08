«Se sarà necessario sarò il primo ad andarmene» (Di sabato 15 agosto 2020) Il difensore del Barça - Gerard Piqué - ha espresso tutta la sua delusione in seguito al netto 8-2 incassato dal Bayern Leggi su media.tio.ch

giornalettismo : Il ministro #Speranza modifica la legge 194 sull'#aborto: non sarà più necessario il ricovero per le donne a cui ve… - Ticinonline : «Se sarà necessario sarò il primo ad andarmene» - SefanoMalaguti : RT @Foy84: @AlbertoLetizia2 Quanti miliardi deve mettere lo UK nel recovery fund come garanzie? Nessuno? Vedi cosa succede a fare la Brexit… - luisa_chiari : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Se si occuperà di eventi istituzionali non sarà un fotografo personale e finalmente vedremo foto meno… - soycampidanesa : @NareFull @CatuxinhaA Ci sarà, per forza. È necessario alla storia. Servirà a Nare e Sancar per rendersi conto di quanto si amano. -

Ultime Notizie dalla rete : sarà necessario Beirut, Doueiri: «Il mio Libano distrutto dai politici, sarà la gente a rimetterlo in piedi» Corriere della Sera