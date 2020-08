Nimes, sospetto caso di Covid-19 in squadra: annullata l’amichevole con il Dijon (Di venerdì 14 agosto 2020) A causa di un sospetto caso di positività al Covid-19 in squadra, il Nimes ha scelto la via della prudenza ed ha optato per l’annullamento dell’amichevole in programma sabato 15 agosto allo Stade Gaston Gerard contro il Dijon. La sfida avrebbe visto anche il pubblico presente sugli spalti. Leggi su sportface

