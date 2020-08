Napoli, tragedia sfiorata in ospedale: crolla soffitto nel reparto (Di giovedì 13 agosto 2020) Napoli. tragedia sfiorata a Napoli all’ospedale del Mare, crolla soffitto del reparto di Radiologia. Il cedimento del soffitto si sarebbe verificato la notte tra il 3 d il 4 agosto ma la vicenda è stata resa nota soltanto il 13 agosto. Napoli, crolla il soffitto Fortunatamente al momento del crollo i locali del reparto erano vuoti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Solo una serie di circostanze fortuite ha evitato il peggio lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Un albero di grosso fusto è venuto giù dal costone laterale e si è abbattuto sulla carreggiata. In que ...Tragedia in Abruzzo. Una donna di 64 anni, originaria di Napoli, è morta mentre era a bordo dell'elisoccorso che stava raggiungendo l'ospedale dell'Aquila. Si trovava in un campeggio del posto, quando ...