Varese, professoressa muore di overdose con il compagno. Lascia due figlie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una tragedia familiare quella che si è consumata lunedì a Varese dove una professoressa è morta per overdose. Nessun segno di violenza, l’hanno trovata sul divano, immobile e priva di sensi insieme al compagno: così a Castronno, in provincia di Varese, si è spenta una professoressa di Inglese di 48 anni, Elena Gambino, in seguito … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

