Ultime Notizie Roma del 12-08-2020 ore 19:10 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Oggi interlocuzioni tra l’Inps e la camera sulla vicenda dei Deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus da €600 per le partite IVA gli uffici di Montecitorio hanno valutato come chiedere al già dato disponibilità a Forlì i nomi dei parlamentari coinvolti il MoVimento 5 Stelle ha fatto sapere che 240 deputati del gruppo hanno rinunciato alla privacy per consentire all’INPS di fare i nomi Salvi ribadisce ho dato indicazione che Chiunque abbia preso ho fatto richiesta del bonus €600 a venga sospeso e in caso di elezioni non ricandidato il governatore del Veneto Luca Zaia dice che incontrerà i suoi consiglieri coinvolti e poi deciderà Se non ricambi darli nel voto del 20 Settembre la cronaca un ... Leggi su romadailynews

