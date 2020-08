Frana in Valmalenco, auto colpita dai detriti e trascinata nel torrente: tre morti, tra cui una bambina (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una valanga di detriti che si stacca dal versante della montagna e piomba sulla strada. L’auto che viene investita, con le persone a bordo, e viene trascinata nel torrente. Una Frana ha colpito una macchina a Chiareggio, frazione di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), provocando tre morti. Tra loro, anche una bambina. Secondo quanto riportato da Areu, l’azienda che si occupa delle emergenze in Lombardia, nella stessa auto c’era anche un altro bambino, di cinque anni, portato in codice rosso in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo. Nell’incidente sono state coinvolte alcune persone, che però si sono allontanate incolumi. Non è chiaro, però, al momento, se sotto la ... Leggi su ilfattoquotidiano

emergenzavvf : ?? #Sondrio #12agosto 18:00, una frana ha invaso una strada in loc. Chiareggio, a Chiesa in Valmalenco: travolta dal… - Corriere : Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina - Corriere : Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina - IFlck : RT @Corriere: Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina - lupettotre : RT @Corriere: Frana in Valtellina per un violento temporale: almeno tre morti tra cui una ragazzina -