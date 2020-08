Colata di fango su un’auto, tragedia in Valtellina Tre morti e un bimbo di 5 anni grave (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una frana ha invaso la strada in località Chiareggio a Chiesa in Val Malenco dopo un’improvviso e forte temporale. I morti erano tutti sulla stessa auto, probabilmente una famiglia. Il bimbo di 5 anni ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bergamo. Leggi su ecodibergamo

infoitinterno : Maltempo in Trentino, in Val di Fassa paura per uno smottamento: evacuate una cinquantina di persone. Colata di fan… - mptuitter : Quelli del PD hanno fatto bene a cavalcare e fomentare l'indignazione della colata di fango uscita dall'INPS su Ita… - infoitinterno : VIDEO e FOTO. Maltempo, smottamenti e case allagate. Un mezzo dei vigili del fuoco trascinato dalla colata di fango - lavocedelne : Bomba d’acqua sul Trentino: frane in Val di Fassa e in Val di Genova - louveralmighty : Oggi in provincia c'è stata un'alluvione e in un'altra zona non lontanissima da qui ha franato il terreno e si è creata una colata di fango -

Ultime Notizie dalla rete : Colata fango Colata di fango su un'auto, tragedia in Valtellina Tre morti e un bimbo di 5 anni grave L'Eco di Bergamo Colata di fango su un’auto, tragedia in Valtellina Tre morti e un bimbo di 5 anni grave

Una frana ha invaso la strada in località Chiareggio a Chiesa in Val Malenco dopo un’improvviso e forte temporale. I morti erano tutti sulla stessa auto, probabilmente una famiglia. Il bimbo di 5 anni ...

TRE I MORTI, TRA CUI UNA BAMBINA

Colata di fango sulla provinciale prima dell’abitato ha travolto un’auto, tre morti, grave un bambino di cinque anni Tragedia a Chiareggio, dove nel pomeriggio una frana è caduta nel pomeriggio sulla ...

Una frana ha invaso la strada in località Chiareggio a Chiesa in Val Malenco dopo un’improvviso e forte temporale. I morti erano tutti sulla stessa auto, probabilmente una famiglia. Il bimbo di 5 anni ...Colata di fango sulla provinciale prima dell’abitato ha travolto un’auto, tre morti, grave un bambino di cinque anni Tragedia a Chiareggio, dove nel pomeriggio una frana è caduta nel pomeriggio sulla ...