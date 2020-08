Bonus Inps, Bocci si dimette da coordinatore del centrodestra (Di mercoledì 12 agosto 2020) A Firenze Ubaldo Bocci si è dimesso dal ruolo di coordinatore del centrodestra in Palazzo Vecchio a seguito delle polemiche sul Bonus di 600 euro dell'Inps . Bocci, già candidato a sindaco contro ... Leggi su lanazione

mattiafeltri : Bonus Inps, sono Salvini e Di Maio che si devono dimettere - stanzaselvaggia : L’altro giorno sono tornata a casa e avevo lo stucco veneziano su tutte le pareti. L’aveva realizzato il mio commer… - LucaBizzarri : Ottimo, da leggere. - GiancarloDeRisi : Bonus Inps, scoperto consigliere comunale grillino di Castellammare: “La politica mi toglie tempo, ecco perché ho c… - amoreandrea84 : RT @lucianocapone: Forse esagera chi dice che la polemica sul bonus 600€ sia stata montata da Tridico per lanciare il referendum sul taglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus Inps

Un focus per capire cosa accade in caso di richiesta bonus 600-1.000 euro respinta. Questo è il da farsi entro agosto 2020. Con un apposito messaggio, n.3088, l’INPS in data 10 agosto 2020, fornisce i ...Io non faccio processi a nessuno e guardo a casa mia dove sono inflessibile. Domanderemo però al presidente dell’ Inps come abbia fatto a non pagare il bonus a chi ne aveva bisogno per darlo invece ai ...