Spinazzola, braccianti sfruttati a 3,80 euro all'ora: 3 arresti in un'azienda (Di martedì 11 agosto 2020) I Carabinieri di Bari hanno arrestato in flagranza di reato tre imprenditori, proprietari di un'azienda agricola a conduzione familiare a Spinazzola, Bt,, con l'accusa di sfruttamento del lavoro ed ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

MediasetTgcom24 : Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia #Spinazzola - MarinoBruschini : RT @MediasetTgcom24: Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia #Spinazzola - ForeverRonin : RT @MediasetTgcom24: Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia #Spinazzola - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia #Spinazzola - Ileana0406 : RT @MediasetTgcom24: Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia #Spinazzola -

Ultime Notizie dalla rete : Spinazzola braccianti Spinazzola, braccianti sfruttati a 3,80 euro all'ora: 3 arresti in un'azienda La Gazzetta del Mezzogiorno “Braccianti pagati 3,80 euro all’ora, controllati con le telecamere. Dormivano in un locale di 20 mq”: 3 arresti in flagranza nel Barese

Li hanno beccati sul fatto, dopo giorni di appostamenti nelle campagne mentre facevano lavorare i braccianti per 9 ore al giorno in cambio di 3,80 euro all’ora, controllandoli con le telecamere e cost ...

Braccianti sfruttati a 3,80 euro l'ora: tre arresti in Puglia

I carabinieri hanno arrestato a Spinazzola, in Puglia, tre imprenditori agricoli con l'accusa di sfruttamento del lavoro e altri illeciti nella normativa di settore. Dopo aver controllato con i droni ...

Li hanno beccati sul fatto, dopo giorni di appostamenti nelle campagne mentre facevano lavorare i braccianti per 9 ore al giorno in cambio di 3,80 euro all’ora, controllandoli con le telecamere e cost ...I carabinieri hanno arrestato a Spinazzola, in Puglia, tre imprenditori agricoli con l'accusa di sfruttamento del lavoro e altri illeciti nella normativa di settore. Dopo aver controllato con i droni ...