Precipita e muore sul Monte Bianco: "Matteo caduto sotto i miei occhi" (Di martedì 11 agosto 2020) Varese, 11 agosto 2020 - È stata una tragica fatalità a portarsi via Matteo Pasquetto, uno dei più promettenti alpinisti italiani venerdì scorso mentre scendeva dalle Grandes Jorasses, nel gruppo ... Leggi su ilgiorno

francobus100 : Fermo, precipita dal balcone per nove metri: vano ogni soccorso, muore un ragazzo di 20 anni - messveneto : Escursionista precipita per diversi metri in montagna e muore - YouTvrs : Precipita dal balcone: muore un giovane dopo un volo di 9 metri - Affaritaliani : Ponza: muore ex campione italiano di kick boxing. Scavalca un muro e precipita - frabi69 : RT @ImolaOggi: Ladro viene scoperto e scappa: precipita per 9 metri e muore -