Paramilitari di estrema destra mobilitati dal regime golpista in Bolivia (Di martedì 11 agosto 2020) Paramilitari di estrema destra legati all'amministrazione defacto hanno iniziato a compiere attacchi contro i movimenti sociali. Gruppi Paramilitari ed estremisti hanno assalito i manifestanti in tre regioni. Mentre le forze di sicurezza guardano dall'altra parte. le proteste nazionali per le elezioni durano da 7 giorni. Denuncia dei difensori dei diritti umani sulle azioni dei Paramilitari

Martedì 4 agosto la Corte Suprema di Giustizia colombiana ha confermato l’ordine di custodia domiciliare per l’ex-presidente Álvaro Uribe Vélez. È la prima volta nella storia della nazione che vengono ...

COLOMBIA - Guerra alla droga. Esercito bombarda narcos e ne uccide cinque

Cinque sospetti membri del cartello del Golfo, la principale banda di narcotrafficanti della Colombia, sono stati uccisi in un bombardamento nel nord-ovest del paese, ha detto il ministero della Difes ...

