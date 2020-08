“Mi hanno lasciato solo”. Lo sfogo, la tristezza di Massimo Giletti: “È andata a finire così” (Di martedì 11 agosto 2020) “Mi hanno lasciato solo, ecco perché è finita così”. È profondamente amareggiato il giornalista Massimo Giletti, intervistato dal Corriere della Sera e da La Repubblica dopo che il Viminale gli ha riconosciuto la scorta. Il conduttore di “Non è l’Arena” non si è mai fermato di fronte ad argomenti scottanti, né ha lesinato critiche ai potenti di turno. Stavolta a finire sotto i riflettori del programma de La 7 è stato il legame le rivolte nelle carceri e la scarcerazione di alcuni boss mafiosi. Un legame che evidentemente non è piaciuto al boss Filippo Graviano che a fine maggio, dal carcere in cui è rinchiuso, si lamentava di “quel giornalista che mi sta rompendo la mi…a”. Sempre ... Leggi su caffeinamagazine

