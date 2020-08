Francesca Pascale porta in barca Paola Turci, con i soldi dell’ex Premier (Di martedì 11 agosto 2020) Francesca Pascale paparazzata con Paola Turci. Le due, si apprende dai giornali di gossip, avrebbero un flirt estivo. E provano a godersi la loro storia d’amore, dimenticando Silvio Berlusconi. Non si sa se a fare scalpore sia la differenza l’età, il fatto che lo yacht sia di Silvio Berlusconi o il fatto che una sia … L'articolo Francesca Pascale porta in barca Paola Turci, con i soldi dell’ex Premier proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

stanzaselvaggia : Perché mi piacciono Francesca Pascale e Paola Turci. - HuffPostItalia : Francesca Pascale bacia Paola Turci: la foto della coppia paparazzata sullo yacht - fanpage : Tra Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe nata un'amicizia speciale - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Turci e #Pascale tutto vero Il big di #mediaset conferma: in un messaggio... - topitalianews24 : RT @Corriere: La nuova normalità è quella inaugurata dall’asso del volley Paola Egonu, che con semplicità buttò lì, in un’intervista al Cor… -