Branco umilia un invalido e gli incendia la casa, tre arresti in Calabria (Di martedì 11 agosto 2020) E' successo a Castrovillari: prima di dar fuoco all'abitazione, i ragazzi hanno gettato dell'acqua addosso al disabile che stava dormendo. Nel gruppo anche due minorenni Leggi su repubblica

L’uomo è riuscito a scappare prima che le fiamme divampassero nell’abitazione. L’indagine dei carabinieri di Castrovillari, in provincia di Catanzaro, è iniziata il 2 agosto CASTROVILLARI (CATANZARO).

CASTROVILLARI - Hanno preso di mira un invalido civile, con problemi di natura psichica, colpendolo in casa con getti d'acqua mentre stava riposando e poi hanno dato fuoco all'abitazione. I carabinier ...

