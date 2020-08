Un viaggio fra i salti generazionali: come sarà quello verso PS5 e Xbox Series X? - articolo (Di lunedì 10 agosto 2020) Il momento del passaggio generazionale è storicamente uno fra i più emozionanti per qualsiasi appassionato di videogiochi, anche se è vero che nel corso degli anni l'hype generato dal balzo tecnologico ha finito inevitabilmente per affievolirsi. Si tratta di un processo inevitabile, e sono ormai anni che abbiamo accettato con mestizia di non poter più esser testimoni di stacchi netti come quello fra le due e le tre dimensioni, o quello fra i 64 e i 128 bit.Ma parafrasando quello che disse Elrond rivolgendosi a Gandalf in mezzo ai panorami di Gran Burrone “noi eravamo lì, quasi trent'anni fa”, quando le tre dimensioni investirono in tutta la loro grazia l'universo delle console da salotto. E al di là dell'innegabile senso di soddisfazione che ... Leggi su eurogamer

AntonioRisi67 : Un cespuglio fiorito, aggrovigliato, diventa un viaggio avventuroso fra la levità dei fiori e degli steli e le ombr… - ItalyinCQ : RT @Italia: Le Castella, una fortezza da fiaba sospesa fra il cielo e il mare della à #Calabria ?? - DetectiveFurudo : @irlBrynhildr BUON VIAGGIO FRA ?? - abb_gail_ : Mi sa che fra qualche giorno scappo di casa e viaggio da sola che qua sto impazzendo. - MoliseTabloid : Un viaggio inedito nel mondo del tartufo, a San Pietro Avellana percorso itinerante fra stand, laboratori e gruppi… -

Ultime Notizie dalla rete : viaggio fra Quartiere invaso dai rifiuti: viaggio fra le vie dello Zen a Palermo Giornale di Sicilia Un viaggio fra i salti generazionali: come sarà quello verso PS5 e Xbox Series X? - articolo

Il momento del passaggio generazionale è storicamente uno fra i più emozionanti per qualsiasi appassionato di videogiochi, anche se è vero che nel corso degli anni l'hype generato dal balzo tecnologic ...

Il castello di Calice protagonista con "Scopri la Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Continua il viaggio alla scoperta della Val di Vara, fra storia, curiosità e "fole". Questa settimana il percorso, iniziato dal Consorzio Il Cigno durante la quarantena ca ...

Il momento del passaggio generazionale è storicamente uno fra i più emozionanti per qualsiasi appassionato di videogiochi, anche se è vero che nel corso degli anni l'hype generato dal balzo tecnologic ...Cinque Terre - Val di Vara - Continua il viaggio alla scoperta della Val di Vara, fra storia, curiosità e "fole". Questa settimana il percorso, iniziato dal Consorzio Il Cigno durante la quarantena ca ...