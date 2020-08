Le forze russe risponderanno a tutti gli attacchi a Idlib (Di lunedì 10 agosto 2020) Il comando delle forze russe in Siria si riserva il diritto di reagire. In risposta per garantire una difesa, se i militanti sferrano attacchi contro i russi, le truppe siriane e i civili. Le forze Armate russe ingaggeranno il nemico, ha detto giovedì Alexander Shcherbitsky. Attualmente capo del Centro russo per la riconciliazione delle parti … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : Le forze russe risponderanno a tutti gli attacchi a Idlib - BuzzSid : @SiamolaGente @BorsoGiancarlo Detto che le stime russe fanno ridere, però le forze in campo mi sembravano già all'e… -

Ultime Notizie dalla rete : forze russe Un aereo al giorno. Così Putin vuole blindare la Libia Formiche.net Le forze russe risponderanno a tutti gli attacchi a Idlib

Il comando delle forze russe in Siria si riserva il diritto di reagire. In risposta per garantire una difesa, se i militanti sferrano attacchi contro i russi, le truppe siriane e i civili. Le Forze Ar ...

Esplode un deposito di benzina a Volgograd, in Russia: fiamme alte, ci sono diversi feriti

Una enorme esplosione è avvenuta questa mattina a Volgograd, nella Russia Meridionale. Dalle prime notizie che arrivano dalla città che si trova a ridosso del Caucaso, si tratterebbe di un deposito di ...

Il comando delle forze russe in Siria si riserva il diritto di reagire. In risposta per garantire una difesa, se i militanti sferrano attacchi contro i russi, le truppe siriane e i civili. Le Forze Ar ...Una enorme esplosione è avvenuta questa mattina a Volgograd, nella Russia Meridionale. Dalle prime notizie che arrivano dalla città che si trova a ridosso del Caucaso, si tratterebbe di un deposito di ...