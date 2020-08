Elodie parla di Matteo Salvini: “Non mi piace come la Lega, scatena l’odio e cerca voti” (Di lunedì 10 agosto 2020) Elodie, intervistata dal Corriere della Sera, ha parlato del suo enorme successo, dopo avere trionfato con tormentoni come “Guaranà” e “Ciclone”. La ex protagonista di Amici, ha detto la sua anche sulla politica (citando Matteo Salvini) e le quote rosa. Elodie parla di Matteo Salvini: “Non mi piace come la Lega” Se sono favorevole alle... L'articolo Elodie parla di Matteo Salvini: “Non mi piace come la Lega, scatena l’odio e cerca voti” proviene da Blog Tivvù - La ... Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Elodie parla Elodie si sfoga su Instagram e parla dei suoi problemi con la rabbia DiLei Vip Elodie, da Amici a Ciclone: «Che rabbia quegli ex fidanzati che soffrivano del mio successo»

Elodie/ Sexy e irresistibile, un ‘Ciclone’ si abbatte sul palco di Battiti Live

