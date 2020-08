De Vrij: «La mia stagione è andata bene. Conte e Lukaku? Forza e genio» (Di lunedì 10 agosto 2020) De Vrij è il protagonista della diretta condotta da Inter Media House per PPTV Sports, la piattaforma televisiva del gruppo Suning De Vrij è il protagonista condotta da Inter Media House per PPTV Sports, la piattaforma televisiva del gruppo Suning. Il difensore olandese racconta alcuni aneddoti di sé e della sua esperienza in nerazzurro. SU Conte- “Mi piace molto, è molto forte tecnicamente. Sa come preparare molto bene le partite e come preparare per noi. La sua mentalità è impressionante, è un vincente nato che odia perdere. E sa trasmettere quei sentimenti ai calciatori”. SULLA stagione- “E’ andata molto bene, ogni giorno ho cercato di migliorare me stesso. Penso di fare ancora meglio nelle ... Leggi su calcionews24

Pavelfloyd : Giocatori che, nella mia totale ignorantità calcistica, mi piacerebbe vedere alla Juve: De Vrij Gosens Zaniolo Ica… - PasqualeTrotta5 : @marifcinter La mia: Musso Cuadrado Acerbi De Vrij Gosens Luis Alberto Bentancur M.Savic Papu Immobile Cristiano. - Des862 : La mia personale #Top11 della #SerieA 2019/2020. Qualche annotazione: #Smalling di horto muso su De Vrij, #Cuadrado… - grecben : La mia: 3-4-1-2 Musso Acerbi Smalling De Vrij Faraoni Locatelli Luis Alberto Gosens Gomez CR7 Immobile - MatteoMascia13 : La mia Top 11 della #SerieA 2019/2020 4-2-1-3 ????Handanovic ????Lazzari ????de Vrij ????Acerbi ????Gosens ????Milinkovic-Sav… -