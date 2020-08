WAP: lo scandaloso video di Cardi B e Meghan Thee Stallion (Di domenica 9 agosto 2020) Parliamo di WAP, il singolo-scandalo di Cardi B con Meghan Thee Stallion. Due donne splendide, senza peli sulla lingua, che si godono la loro bellezza e sessualità in un video non adatto ai bambini. Anche se c’è sempre qualche uomo che ha da ridire. Cardi B, felice e sensuale “Cardi B e Meghan Thee Stallion sono quello che succede quando i bimbi sono cresciuti senza Dio e senza una forte figura paterna. La loro nuova “canzone” #WAP (che ho sentito accidentalmente) mi mette voglia di versarmi acqua santa nelle orecchie, e mi dispiace per le ragazzine del futuro se questo è il loro modello.” Queste le parole con cui il candidato congressuale della California ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

periodicodaily : WAP: lo scandaloso video di Cardi B e Meghan Thee Stallion #cardib #meghanthee #wap -

Ultime Notizie dalla rete : WAP scandaloso Felipe di Spagna e Letizia Ortiz tremano: il nuovo scandalo di Juan Carlos minaccia la monarchia – ESCLU OGGI