Sparatoria a Catania, coinvolte sei persone: ci sono morti e feriti (Di domenica 9 agosto 2020) Sparatoria a Catania: grave il bilancio del violento episodio avvenuto ieri sera nel quartiere Librino, in via Grimaldi, con morti e feriti Sparatoria a Catania ieri con un grave il bilancio di ben due morti e sei feriti. Il fatto è successo poco prima delle ore 20 nel popolare quartiere Librino, in via Grimaldi. Le forze dell’ordine che sono intervenute sul posto hanno trovato anche una moto e uno scooter e ciò fa pensare che le persone entrate nel mirino dei killer viaggiassero sui mezzi a due ruote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Catania, della stazione di Fontanarossa e la Polizia. Il nucleo investigativo ... Leggi su bloglive

