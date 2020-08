Quarantenne albanese muore dopo un tuffo in piscina (Di domenica 9 agosto 2020) Un turista albanese di quarant’anni è morto dopo un tuffo in piscina. I primi soccorsi di amici e parenti sono stati inutili. L’uomo è morto sul colpo Una vacanza con amici e parenti che finisce in tragedia. E’ successo a un Quarantenne di origini albanese che si trovava in vacanza presso l’hotel-residence Koko di Lido … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La disgrazia è avvenuta intorno alle 23 di ieri sera. Sulle cause del decesso gli accertamenti dei Carabinieri

Finisce in tragedia un bagno nella piscina del residence Koko di Lido di Savio. Dalle prime notizie sembra che un uomo di circa quarantanni – secondo una nota dell’Ansa ER sarebbe di origine albanese ...

