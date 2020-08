Juventus, Demiral sui social: “Stagione difficile, ma saremo più forti” (Di domenica 9 agosto 2020) Momento di analisi di fine stagione per Merih Demiral, difensore della Juventus alla prima stagione in bianconero dopo 6 mesi passati al Sassuolo. Il calciatore, reduce da una stagione poco fortunata in seguito al grave infortunio rimediato al crociato lo scorso gennaio, ha parlato tramite un post su Instagram.IL POST DI Demiralcaption id="attachment 1004659" align="alignnone" width="1024" Getty/caption “Ci siamo lasciati alle spalle una stagione molto difficile in cui mi sono infortunato ed ero lontano dal calcio a causa della pandemia. Mille grazie a tutti coloro che ci hanno supportato da lontano. saremo molto più forti insieme la prossima stagione”. Queste le parole social del difensore della Juventus. Ecco inveceil post ... Leggi su itasportpress

Merih Demiral ha concluso la sua prima stagione alla Juventus: il turco è stato sfortunato nella sua prima annata, infortunandosi gravemente a gennaio contro la Roma. Il suo bilancio su Instagram. «Ci ...

