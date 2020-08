Coronavirus, 2 morti e 463 nuovi casi in più. Gli attualmente positivi tornano a superare quota 13mila (Di domenica 9 agosto 2020) In Italia altre 2 persone nelle ultime 24 ore sono morte per conseguenze derivate dal Coronavirus con il totale dei decessi che è arrivato a 35.205. Ieri il dato era di 13 vittime. I nuovi positivi ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, nelle ultime 24 ore in Italia 552 nuovi casi e tre morti - Agenzia_Ansa : Calano i contagi per #coronavirus in Italia ma è allarme per i focolai di rientro dalle vacanze #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - Eib63 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, 463 nuovi casi e 2 morti: vittime ai minimi da febbraio | La Lombardia rimane la regione con più positivi… - PierantoniFabio : Coronavirus, contagi in calo, +347. Allarme per i focolai - Sanità - -