Uomo tutto nudo si lancia all'inseguimento di un cinghiale: ecco la verità

L'avvenimento ha suscitato grande ilarità tra i presenti. Un Uomo completamente nudo si è lanciato all'inseguimento di un cinghiale. Scopriamo il motivo. La buffa vicenda è avvenuta lo scorso mercoledì, in data 29 Luglio 2020, ad ovest Berlino, sulle rive del lago conosciuto da tutti come Teufelssee. Un Uomo completamente nudo è stato ripetutamente fotografato

L’avvenimento ha suscitato grande ilarità tra i presenti. Un uomo completamente nudo si è lanciato all’inseguimento di un cinghiale. Scopriamo il motivo. La buffa vicenda è avvenuta lo scorso mercoled ...

Uomo nudo all’inseguimento di un cinghiale: gli aveva rubato il computer portatile

Un uomo nudo che insegue un cinghiale e i suoi due cuccioli, tra gli sguardi divertiti di altre persone. Siamo a Teufelssee, in Germania, luogo di balneazione poco lontano da Berlino popolare (anche) ...

L'avvenimento ha suscitato grande ilarità tra i presenti. Un uomo completamente nudo si è lanciato all'inseguimento di un cinghiale. Scopriamo il motivo. La buffa vicenda è avvenuta lo scorso mercoled ...Un uomo nudo che insegue un cinghiale e i suoi due cuccioli, tra gli sguardi divertiti di altre persone. Siamo a Teufelssee, in Germania, luogo di balneazione poco lontano da Berlino popolare (anche)