MotoGP, pole a sorpresa di Zarco in Repubblica Ceca. Rossi 10° (Di sabato 8 agosto 2020) Grandi sorprese nella qualifica del Gran Premio di Brno: Zarco parte in pole davanti a Quartararo. Morbidelli 3°, Rossi 10°, male Dovizioso Johann Zarco sorprende tutti a Brno e centra la pole position. Nel terzo appuntamento stagionale della MotoGP, il francese chiude con il tempo di 1:55.687 si prende la prima casella davanti a Quartararo (caduto nell’ultimo giro lanciato), il quale accarezzava la possibilità di calare il tris. Il connazionale della Petronas è distaccato di 3 decimi dalla pole mentre a chiudere la prima fila è Franco Morbidelli, distante appena otto millesimi dal compagno di squadra. Ottimo anche il piazzamento dei fratelli Espargaro: Aleix è 4° con la sua Aprilia mentre Pol chiude 6° alle spalle ... Leggi su zon

