La Rai dovrà dire apertamente che per il diritto internazionale Gerusalemme non è la capitale di Israele (Di sabato 8 agosto 2020) L’Ambasciata di Palestina comunica che il Tribunale di Roma, come risultato del lavoro continuo anche delle comunità palestinesi, ha accolto il ricorso per chiedere un’ulteriore rettifica alla Rai dell’affermazione secondo cui Gerusalemme sarebbe la capitale di Israele. Durante la trasmissione di “L’Eredità” andata in onda il 21 maggio 2020, infatti, quando una concorrente ha risposto alla domanda su quale fosse la capitale di Israele sostenendo giustamente che fosse Tel Aviv, il conduttore Flavio Insinna ha considerato la risposta errata, specificando … Continua L'articolo La Rai dovrà dire apertamente che per il diritto internazionale Gerusalemme non ... Leggi su ilmanifesto

