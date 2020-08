Costacurta: «Giocare senza tifosi è un vantaggio per il Napoli, ma occhio all’erba del Camp Nou» (Di sabato 8 agosto 2020) Il Mattino intervista Alessandro Costacurta. La partita che più gli ricorda la sfida di stasera tra Barcellona e Napoli, dice, è Stella Rossa-Milan della stagione 1988-89. «Venivamo dall’1-1 dell’andata e a Belgrado eravamo arrivati con non poco timore. Per un’ora subimmo la pressione e sono abbastanza sicuro che il Napoli stasera si ritroverà nella stessa situazione». All’epoca Gullit aveva un problema fisico, proprio come Insigne nel Napoli. «Gullit non stava bene, era al 30% e grazie al giorno in più riuscì a recuperare. Spero che anche Insigne possa essere al meglio perché è l’uomo in più di questo Napoli». Ma se non dovesse riuscirci, niente paura: la panchina del Napoli ... Leggi su ilnapolista

