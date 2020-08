Verbali Cts: Conte riferisca in Aula sulle bugie agli italiani (Di venerdì 7 agosto 2020) Sarebbe opportuno che l’Avvocatura dello Stato ci renda edotti a cosa si riferiva quando, avversando la pubblicazione degli atti del Comitato tecnico-scientifico, adduceva ragioni di ordine pubblico. Da chi era minacciato l'ordine pubblico? Dalla reazione delle vittime economiche cadute in disgrazia per una decisione che, scopriamo ora, era tutta politica? È doveroso capire fino in fondo le motivazioni del governo nel mantenere secretati i documenti del Cts. Il Paese non può convivere con il sospetto che il presidente del Consiglio sia stato mendace verso gli italiani e abbia derogato alle indicazioni del Comitato per accrescere il suo potere, al prezzo di scaraventare nel baratro della crisi un popolo intero. Conte ha il dovere di riferire al Parlamento perché ha agito in discordanza dalle conclusioni del Cts. Troppe ombre ... Leggi su nicolaporro

