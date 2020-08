'Non posso 'chiudere' la Regione'. Emiliano ai prefetti: 'Regole ferree: dobbiamo convivere col virus' (Di venerdì 7 agosto 2020) Emergenza sanitaria da Covid-19, in corso un vertice tra Regione Puglia, prefetture del territorio e autorità di sicurezza in merito ai controlli necessari per garantire il rispetto delle Regole di ... Leggi su foggiatoday

Ultime Notizie dalla rete : Non posso "Non posso visitare mia nonna" - RSI Radiotelevisione svizzera RSI.ch Informazione Ventimiglia: non si fermano i respingimenti dei migranti dalla Francia, c'è anche preoccupazione per la situazione sanitaria (Foto)

Non c’è infatti certezza che, i migranti respinti alla frontiera (e che solitamente non portano sempre la mascherina) possano essere portatori del virus. Da evidenziare che, nei giorni scorsi, il ...

Katia, mamma dopo 50 arresti cardiaci: “In sala parto pensavo che non ce l’avrei fatta”

È sopravvissuta a 50 arresti cardiaci e, nonostante tutti i timori, anche al parto di Francesco, il suo secondogenito che oggi ha 8 mesi. Questa è la storia di Katia Contiguglia, 32enne romana, che al ...

