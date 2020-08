Francesca Cipriani seminuda in strada per un calendario, un vigile vuole multarla (Di venerdì 7 agosto 2020) Che momentaccio per Francesca Cipriani ! Durante lo shooting bollente per un calendario, la ex gieffina è stata fermata da un vigile che ha interrotto la sessione di foto e minacciato di multarla. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Posavo davanti al fotografo per un calendario sexy – ha voluto raccontare Francesca Cipriani sulle pagine di Nuovo, il settimanale che ha avuto modo di pubblicare tutta la tragicomica sequenza di sca ...

Stava realizzando una serie di scatti bollenti per un calendario quando all’improvviso è arrivato un vigile che ha minacciato di multarla. È quanto successo a Francesca Cipriani, come rivela il settim ...

