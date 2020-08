Crisanti:”Tamponi a tappeto per chi varca i confini. Il virus non è sparito” (Di venerdì 7 agosto 2020) “I casi aumenteranno ancora ma non rischieremo un nuovo lockdown”, ha precisato il medico Andrea Crisanti in un’intervista a La Stampa. infine aggiunge:”Curioso questo scaricabile sui giovani. Dipende da tutti noi”. 402 casi registrati ieri in Italia a fronte dei 159 del giorno precedente. Eppure Crisanti non si preoccupa. “Il quadro di questi giorni – … L'articolo Crisanti:”Tamponi a tappeto per chi varca i confini. Il virus non è sparito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LaStampa : Andrea Crisanti: “Ora tamponi per tutti gli stranieri, ai ragazzi dati messaggi sbagliati” - Agenzia_Italia : 'Ora tamponi per tutti gli stranieri', dice Crisanti - LaStampa : Il virologo che ha coordinato l’emergenza in Veneto: «I contagi cresceranno ancora, è normale. Ma eviteremo un altr… - Marco_Freccero : RT @Miti_Vigliero: Andrea Crisanti: “Ora tamponi per tutti gli stranieri, ai ragazzi dati messaggi sbagliati” - chiaramondi : 'Ora tamponi per tutti gli stranieri', dice Crisanti -

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti ”Tamponi Coronavirus: la storia, 'bloccata in Sicilia in attesa del tampone' Affaritaliani.it