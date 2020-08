Alvino è sicuro: Lorenzo gioca!!! E chest’è! (Di venerdì 7 agosto 2020) Carlo Alvino, giornalista di TvLuna, ha confermato su Twitter quelle che erano state e impressioni delle ultime ore circa la presenza di Lorenzo Insigne in campo domani sera contro il Barcellona Lorenzo gioca!!! E chest’è! — Carlo Alvino (@CarloAlvino) August 7, 2020 Questa mattina infatti il capitano aveva svolto l’allenamento di rifinitura convincendo Gattuso che lo aveva convocato per la trasferta spagnola seppur con qualche dubbio sulla sua presenza in campo dato il recente infortunio nella gara contro la Lazio L'articolo Alvino è sicuro: Lorenzo gioca!!! E chest’è! ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Il Napoli, dopo la vittoria contro la Lazio, si prepara ad affrontare il Barcellona. I partenopei saranno impegnati sabato otto agosto contro il Barcellona. In queste ore c'è grande trepidazione in ca ...

