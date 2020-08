Suicida a soli 23 anni, la sua storia in tv aveva sconvolto tutti (Di giovedì 6 agosto 2020) Una bruttissima notizia ha sconvolto praticamente tutti. La giovane Daisy Coleman di appena 23 anni si è infatti Suicidata. Era stata grande protagonista in un documentario, nel quale aveva avuto un gran coraggio a raccontare gli stupri subiti da adolescente. Nella pellicola “Audrie & Daisy” era stata in grado di parlare degli abusi subiti. Fu trasmessa da Netflix e assieme a lei c’era anche un’altra ragazza, Audrie Pott, un’altra vittima che non ce l’aveva fatta e si era tolta la vita nel 2012. Pott volle infatti farla finita soltanto qualche giorno dopo la violenza sessuale. Daisy era stata abusata quando aveva soltanto 14 anni. Straziante il messaggio postato dalla madre, colpita da un dolore ... Leggi su caffeinamagazine

infoitcultura : Daisy Coleman morta suicida a soli 23 anni: aveva raccontato su Netflix gli abusi sessuali subiti - leggoit : Daisy Coleman morta suicida a soli 23 anni: aveva raccontato su Netflix gli abusi sessuali subiti - zazoomblog : Netflix la protagonista è morta suicida a soli 23 anni: l’annuncio della madre tramite social - #Netflix… - Infoconte : Tutta #Europa è Paese Sognava di diventare un cardiologo ed iniziare una nuova vita in Europa, una vita più felice… - Giovanna2810194 : @GINA32451015 @RoySilver_75 @_Carabinieri_ Legga bene,non escludo gli animali, ricordo che ci sono anziani abbandon… -