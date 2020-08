I Benetton sbeffeggiano Conte e il M5s: vendiamo ma non allo Stato. A chi ci paga di più... (Di mercoledì 5 agosto 2020) Così i Benetton sbeffeggiano il governo di Giuseppe Conte e il M5s. È già finito in fumo l'accordo Contenuto dal Dpcm del premer sull'uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia. Insomma i Benetton non vogliono le loro quote allo Stato ma al miglior offerente. Il cda di Atlantia, la holding che detiene la maggioranza di Aspi e riconducibile ai Benetton, lamenta "concrete difficoltà" nelle trattative con Cassa Depositi e Prestiti, riporta Repubblica, e rilancia con una duplice proposta. La prima è quella della vendita dell'intera quota dell'88% di Autostrade con una gara internazionale aperta naturalmente anche al negoziatore pubblico. Insomma, vuole cedere ... Leggi su iltempo

Gandalf1948 : RT @noitre32: SI RIMANGIANO TUTTO I Benetton sbeffeggiano Conte e il M5s: vendiamo allo Stato solo se paga di più - noitre32 : SI RIMANGIANO TUTTO I Benetton sbeffeggiano Conte e il M5s: vendiamo allo Stato solo se paga di più -

Ultime Notizie dalla rete : Benetton sbeffeggiano I Benetton sbeffeggiano Conte e il M5s: vendiamo ma non allo Stato. A chi ci paga di più... Il Tempo I Benetton sbeffeggiano Conte e il M5s: vendiamo ma non allo Stato. A chi ci paga di più...

Così i Benetton sbeffeggiano il governo di Giuseppe Conte e il M5s. È già finito in fumo l'accordo contenuto dal Dpcm del premer sull'uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia. Insomma i Benetton ...

Così i Benetton sbeffeggiano il governo di Giuseppe Conte e il M5s. È già finito in fumo l'accordo contenuto dal Dpcm del premer sull'uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia. Insomma i Benetton ...