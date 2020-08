Elton John chiamato in causa dalla sua ex, ecco perchè (Di mercoledì 5 agosto 2020) Lo scorso febbraio, a Los Angeles, Sir Elton John è salito sul palco degli Oscar, felicissimo per la sua seconda statuetta per la Miglior canzone: la prima l’aveva vinta nel 1994 con Il re leone, quest’anno per Rocketman, film che racconta la sua vita straordinaria. Qualcuno però non ha condiviso appieno quell’entusiasmo: è l’ex moglie, Renate Blauel, che lo accusa di aver rotto l’accordo sulla riservatezza stipulato ai tempi del loro divorzio, avvenuto oltre trent’anni fa. La donna ha deciso perciò di rivolgersi all’Alta Corte di Londra, chiedendo un risarcimento di 3 milioni di sterline (3 milioni e 300 mila euro) e persino un’ingiunzione. Motivo: lo “stress psicologico” causato dalle rivelazioni della popstar. La reazione dell’ex signora ... Leggi su aciclico

penny_lane1 : Sempre solo una:Your song di Elton John - Andrea89437887 : RT @VirginRadioIT: OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta c'è anche @OzzyOsbourne con Ordinary Man (ft. @… - VirginRadioIT : OnAir @GiuliaSalvi fino alle 14.00 con #PersonalGiulia! Oggi in scaletta c'è anche @OzzyOsbourne con Ordinary Man (… - giuliataddeo : Sto piangendo, non mi è mancata così tanto LA LA Land da anni Elton John - Tiny Dancer (Official Music Video)… - KingEric_VII : @eclipsedlunatic @davideazn Anche Elton John la pensa come voi -

Ultime Notizie dalla rete : Elton John Elton John, l’ex moglie Renate Blauel vuole 3 milioni Corriere della Sera Ascoli Piceno, tutto sold out per ''La Notte dei Desideri''

È subito sold out per la Notte dei Desideri, il nuovo spettacolo filosofico-musicale che Cinesophia presenterà il 10 agosto 2020, alle 21.30, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Il ritorno di P ...

Torre del Parco: prosegue la rassegna estiva di cene concerto. Giovedì 6 agosto Davide Sergi & Havana Trio

Un omaggio all’epoca d’oro dei grandi classici di sempre, da Ray Charles a James Brown, dai The Beatles a Elvis Presley, da David Bowie a Elton John. Loading... La rassegna si conclude il 27 agosto ...

È subito sold out per la Notte dei Desideri, il nuovo spettacolo filosofico-musicale che Cinesophia presenterà il 10 agosto 2020, alle 21.30, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Il ritorno di P ...Un omaggio all’epoca d’oro dei grandi classici di sempre, da Ray Charles a James Brown, dai The Beatles a Elvis Presley, da David Bowie a Elton John. Loading... La rassegna si conclude il 27 agosto ...