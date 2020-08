Raffaella Mennoia in ospedale, un post allarma i fan: “ho subito un operazione…” (Di martedì 4 agosto 2020) L’autrice di Uomini e donne ricorda l’intervento alla tiroide Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi si è sottoposta ad un intervento di Tiroidectomia circa 2 anni fa. Quest’operazione viene effettuata per rimuovere tutta o solo una parte della tiroide e l’autrice televisiva ha voluto raccontare la sua esperienza attraverso i social. E proprio sul suo profilo Instagram che poche ore fa, la donna ha ricordato con dolore quei giorni difficili passati in ospedale. Oltre alla paura, però, ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne, che spesso prese da tanti impegni dimenticano una cosa molto importante, la prevenzione. L’importante messaggio di Raffaella Mennoia ai suoi fan Da sempre riservata sulla propria vita ... Leggi su kontrokultura

