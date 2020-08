“Quanto è difficile riconoscere la Ferrari e questa F1”. Parla “Fast Eddie” Irvine (Di martedì 4 agosto 2020) Lo chiamavano “Fast Eddie”, anche se per molti era solo il pilota più pigro della storia della Formula 1. Del resto, fare il “secondo” di Michael Schumacher era un compito abbastanza ingrato per chiunque avesse avuto ambizioni di successo. Ma quando Irvine accettò l’offerta del Cavallino sapeva beni Leggi su ilfoglio

LegaSalvini : ??BENVENUTI AD ALTRI 250 TURISTI PER SEMPRE, GRAZIE CONTE, PD E 5 STELLE!!! ?? Facciamo girare questo video anche al… - Sime1art : @SakuranboDaruma Poi chi legge il post mi prende per scemo ahahahah perché non sanno quanto sia difficile prendere quel pesce - jacopoperfetti : Oggi viviamo in un’epoca molto complessa dove è tanto difficile scegliere e fare decisioni, quanto è facile fare un… - onlyifidie_ : @mythmakinvg hey, so che non ci conosciamo, ma davvero non farlo, capisco quanto possa essere dura, ci sono passata… - kookiesplanets : @retromoonie secondo me ad un certo punto per capire cosa è giusto per te devi sbatterci la testa, devi provare, bu… -

Ultime Notizie dalla rete : “Quanto difficile Negozi vuoti a Roma, i saldi iniziano con un flop: «Non c’è interesse» Corriere della Sera