George Floyd, il terrore dell’arresto: “Per favore non spararmi, amico” | VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) George Floyd, il terrore dell’arresto: “Per favore non spararmi” VIDEO “Non spararmi, per favore amico”. Si legge il terrore di George Floyd nella frase pronunciata prima dell’arresto, quando gli agenti si avvicinano alla sua auto e gli puntano la pistola sul viso in quel drammatico 25 maggio scorso, a Minneapolis, negli Stati Uniti. Le immagini della violenza sono state riprese direttamente dalle bodycam dei poliziotti che hanno condotto il suo arresto e solo oggi vengono pubblicate in esclusiva sul sito del Daily Mail. A registrare la scena sono gli agenti Thomas Lane e Alex Kueng, che facevano parte della squadra guidata da Derek Chauvin, il poliziotto ... Leggi su tpi

