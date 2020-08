Calcio Serie A, quando riparte e come vederla in tv (Di martedì 4 agosto 2020) Il prossimo campionato di Serie A inizierà nel weekend del 19-20 settembre. Lo ha stabilito all'unanimità il Consiglio di Lega che si è riunito a Milano. Nemmeno il tempo di terminare il più lungo e caotico campionato della storia del Calcio ed ecco che le società si sono dovute confrontare con le date della nuova stagione, già alle porte. Juventus v AS Roma - Italian Serie ABuffon e Ronaldo con la coppa del campionato appena terminatoSoccrates ImagesIn un primo momento sembrava che il nuovo campionato potesse iniziare il 12 settembre, ma diversi club hanno spinto per spostare un po' più in là la data del debutto (il Napoli avrebbe voluto che il Calcio d'inizio del campionato 2020-21 fosse addirittura a inizio ottobre). Un po', ma non troppo, dal momento che la ... Leggi su gqitalia

