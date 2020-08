Brigitte Nielsen, 57 anni, party in piscina con Frida, 2 anni (Di martedì 4 agosto 2020) Brigitte Nielsen, mamma felice a 57 anni, della sua piccola Frida, di due. L’attrice danese, classe 1963, sposata dal 2006 con Mattia Dessì, suo quinto marito, e madre di 5 figli, tra cui Frida, ultima nata e partorita a quasi 55 anni, pubblica su Instagram scatti della sua estate americana. Brigitte vive con marito e figlia a Los Angeles e in questi giorni combatte la calura estiva nella sua piscina, insieme a Frida. Una foto postata sui social la vede brindare in acqua con la piccola. “Cheer” ( salute) scrive l’attrice accanto alla foto. “Immagino che in due sia già ‘party in piscina’” La ... Leggi su dilei

Ultime Notizie dalla rete : Brigitte Nielsen Brigitte Nielsen e quella storia di sesso con Schwarzenegger: 'A letto provammo di tutto' Everyeye Cinema Europa League: Inter-Getafe, formazioni e dove vederla

Cosmatos, con Art La Fleur e Brigitte Nielsen. L’interprete principale è stato però Silvelster Stallone, il mito di Rambo, suo maggior successo. La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile ...

Champions: Bayern Monaco-Chelsea, formazioni e dove vederla

Cosmatos, con Art La Fleur e Brigitte Nielsen. L’interprete principale è stato però Silvelster Stallone, il mito di Rambo, suo maggior successo. La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile ...

Cosmatos, con Art La Fleur e Brigitte Nielsen. L’interprete principale è stato però Silvelster Stallone, il mito di Rambo, suo maggior successo. La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile ...Cosmatos, con Art La Fleur e Brigitte Nielsen. L’interprete principale è stato però Silvelster Stallone, il mito di Rambo, suo maggior successo. La pellicola è basata sul romanzo intitolato Facile ...