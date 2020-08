Morto dopo la caduta in un tombino scoperto: in agonia per 15 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Dramma in Spagna: un cittadino britannico è Morto dopo la caduta in un tombino scoperto, l’uomo è rimasto in agonia per 15 ore. Un cittadino britannico è Morto dopo essere precipitato in un tombino scoperto in Spagna, dove è stato ritrovato dopo 15 ore. Richie Kennedy era tornato a casa dopo una serata a trovare … Leggi su viagginews

enzomazza : Dopo mesi di lockdown e rinvii di udienze a babbo morto la giustizia italiana si prende l’annuale mese di ferie com… - fladig : Purtroppo abbiamo appena saputo che uno dei migranti feriti è morto durante il trasporto in ospedale. Sono quindi 3… - rtl1025 : ?? Un ragazzo di 21 anni è morto dopo essere precipitato nella notte dalla terrazza del Pincio a #Roma. A quanto ric… - Sulserio1 : RT @DiReddito: Ragà è tutto ok. Sono sopravvissuto a una febbre che all'ospedale pensavano fosse covid e che invece era una polmonite che m… - KarakuriB : @addyleroy ASDFGHGFGSFSF il dopo cena deve essere un inferno tra Risotto quasi morto a terra, i Sorlato che ridono… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto dopo Morto dopo due giorni di agonia, paese in lutto per il figlio del sindaco: «Marco era un... Il Gazzettino Bimbo morto nel pozzo. «Stefano è salito e la copertura è caduta dopo pochi secondi»: il racconto dell'unico testimone

GORIZIA - Stefano è salito sulla copertura del pozzo che ha ceduto pochi secondi dopo e lui è caduto. Lo ha detto in incidente probatorio il dodicenne amico della vittima morta il 22 luglio scorso nel ...

E’ morta a soli 45 anni l’ex nuotatrice torinese Francesca Savarino

Lutto nel mondo del nuoto piemontese. E’ morta a soli 45 anni dopo una breve malattia, Francesca Savarino, ranista ex nuotatrice della Libertas Safa Torino. Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi ...

GORIZIA - Stefano è salito sulla copertura del pozzo che ha ceduto pochi secondi dopo e lui è caduto. Lo ha detto in incidente probatorio il dodicenne amico della vittima morta il 22 luglio scorso nel ...Lutto nel mondo del nuoto piemontese. E’ morta a soli 45 anni dopo una breve malattia, Francesca Savarino, ranista ex nuotatrice della Libertas Safa Torino. Vi è piaciuto questo articolo ? Iscrivetevi ...