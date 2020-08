Garbagnate, agli arresti domiciliari, ruba le offerte in chiesa e va in carcere | VIDEO (Di lunedì 3 agosto 2020) I carabinieri di Garbagnate Milanese hanno identificato e arrestato l’uomo che nei giorni scorsi ha rubato le offerte in chiesa dopo avere forzato una porta della sacrestia. Il furto risale al 27 luglio scorso: il parroco della chiesa di Santa Maria Nascente ha denunciato che ignoti si erano introdotti in chiesa dopo avere forzato la … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Garbagnate, agli arresti domiciliari, ruba le offerte in chiesa e va in carcere VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

