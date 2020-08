Milano: arrestato spacciatore pluripregiudicato, in casa banconote false (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - I carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato uno spacciatore di 46 anni, nullafacente e pluripregiudicato. Già sorvegliato speciale, è stato sottoposto a perquisizione: nelle case di cui aveva disponibilità è stato trovato in possesso di 160 grammi di cocaina, 280 grammi di hashish, 500 grammi di marijuana. Aveva anche 390 euro in contanti, provento di spaccio, un coltello a serramanico, due banconote false da 50 euro e una pistola giocattolo. Droga, pistola e banconote false sono state sequestrate. L'uomo è stato portato in carcere a Pavia. Leggi su liberoquotidiano

