Coronavirus, a Latina chiusi un bar, una pizzeria ed una discoteca (Di domenica 2 agosto 2020) Sono ormai cinque mesi da quando l’Italia è piombata nell’incubo Coronavirus. Dal mese di febbraio, molte sono le cose che sono cambiate e, al momento, non ancora si è riusciti a tornare alla normalità. È necessario, infatti, che tutte le linee guida siano rispettate per evitare un’impennata dei contagi. Mentre in Italia la situazione ha … L'articolo Leggi su dailynews24

LegaSalvini : Coronavirus, Lega: «Tra i 55 migranti accolti a Latina 12 sono positivi». - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Usa, quinto giorno di fila con oltre 60mila casi. 200mila i morti in America Latina: Le… - AndreaLompio53 : #Coronavirus: #USA, quinto giorno di fila con oltre 60mila casi. 200mila i morti in America Latina ?? - Federic35509908 : RT @fra_tante: Coronavirus, altro bagnino positivo a Sabaudia: chiuso il Lido Azzurro. Bagnanti mandati via dalla spiaggia.. DESTINATI A FA… - mapicar : Coronavirus, giovani positivi a Latina: chiusi una pizzeria, un bar e una discoteca -