Ponte di Genova: vigili del fuoco e comitati non partecipano all’inaugurazione. «Nulla da celebrare» (Di sabato 1 agosto 2020) «Non c’è Nulla da celebrare, tanto meno da festeggiare». Le famiglie delle vittime del Ponte Morandi lo ripetono da mesi: l’inaugurazione del nuovo viadotto, il San Giorgio, non è un momento di festa. Ora, a pochi giorni dall’evento del 3 agosto che vedrà le istituzioni presenziare all’apertura del Ponte, anche i vigili del fuoco e i comitati dei cittadini di Genova hanno espresso solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia e hanno dichiarato la loro volontà di non esserci. Ieri, 31 luglio, 75 vigili liguri hanno firmato e inviato una lettera al Comitato parenti delle Vittime del Ponte Morandi. «Esprimiamo la nostra solidarietà ... Leggi su open.online

