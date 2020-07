Trono over, che fine ha fatto Anna? Eccola dopo l’addio a Uomini e Donne (Di venerdì 31 luglio 2020) Uomini e Donne , il famoso dating show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, ha dovuto patire come tutti gli altri programma alcune restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, che hanno portato lo show a subire dei mutamenti, prima di poter tornare in onda a pieno regime, con la storia tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli a tenere alta … L'articolo Trono over, che fine ha fatto Anna? Eccola dopo l’addio a Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomblog : ‘Trono over’ la reazione di Riccardo Guarnieri dopo la fine della sua storia con Ida Platano - #‘Trono #over’… - IsaeChia : #Tronoover, la reazione di #RiccardoGuarnieri dopo la fine della sua storia con #IdaPlatano #uominiedonne - vecchione_paola : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… - Giulss_M : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… - oceanfeels_ : RT @ToniaPeluso: Maria De Filippi ti prego dacci uno speciale trono Over con il matrimonio di Manila e Lorenzo. Rudy Zerbi inviato. #Tempta… -